Due linee ferroviarie lecchesi sul podio delle più pericolose in Lombardia

Due linee ferroviarie che interessano lo scalo di Lecco sono tra le più pericolose in Lombardia. A stabilirlo la Regione, che ha censito l'indice di pericolosità delle sue tratte, individuando la linea S8

(Milano-Carnate-Lecco) e Valtellina, nonché la linea S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano) rispettivamente come seconda e terza per il rischio sicurezza, dietro la S9 (Saronno-Seregno-Milano-Albairate) che detiene il triste primato.

Di questo censimento si è parlato martedì durante il Consiglio regionale, in occasione di una mozione in merito all'organizzazione di "ronde" sulla linea Bergamo-Milano. «Sono sempre più convinto che su queste linee andrebbero subito utilizzati i militari per evitare che episodi di violenza possano ripetersi - ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato - Sono stati avviati contatti formali con la Questura di Bergamo che ha già anticipato che le "ronde" segnalate con la mozione in oggetto non hanno determinato l'assunzione di disposizioni di carattere giudiziario. Sono comunque in attesa della risposta formale della Questura».

Agenti di Polizia locale come ausilio per il personale

De Corato ha inoltre annunciato che dei 69 nuovi agenti annunciati dal Ministero degli Interni alcuni verranno destinati al controllo della rete ferroviaria. In base al protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 23 gennaio 2018 - tra Regione, Comuni e servizi di trasporto pubblico locale, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia e le aziende Trenord e Navigazione Lago d'Iseo - alcuni agenti di Polizia locale potranno essere impiegati anche come ausilio al personale viaggiante o ai cittadini in caso di necessità.