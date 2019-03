Inverigo, incidente sulla ferrovia: due treni si scontrano, otre 50 feriti

Incidente ferroviario a Inverigo: è successo nel tardo pomeriggio di giovedì 28 marzo 2019, verso le 18.40, alla stazione di via degli Alpini. Attivata la maxi emergenza. Secondo le prime informazioni, due treni si sono scontrati mentre procedevano a bassa velocità sullo stesso binario.

Scontro tra due treni a Inverigo

Si segnalano al momento cinquanta persone ferite (tra cui una donna di 25 e un uomo di 29 anni), soccorse in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita. Grande spiegamento di mezzi di soccorso: in via degli Alpini a Inverigo sono arrivate tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, sia quello decollato da Milano che quello di Villa Guardia (Como).

Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, la Polfer comparto di Milano e i carabinieri di Cantù.

La dinamica

Secondo quanto riferito da Trenord, il treno 1665 (Milano Cadorna 17.38-Asso 18.59) in partenza da Inverigo verso Canzo-Asso ha lasciato la stazione con semaforo rosso.

Il macchinista ha immediatamente frenato, senza poter evitare il contatto con il treno 1670 (Asso 18.03-Milano Cadorna 19.22) che procedeva a bassa velocità nella direzione opposta, da Erba verso Milano. Trenord annuncia di avere aperto un’inchiesta interna

In servizio autobus sostitutivi tra Arosio e Merone.”