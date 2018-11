Nuovo atto vandalico sul treno, ritardi sulla linee dei pendolari lecchesi

Dopo i disagi patiti lunedì, non è migliorata la situazione per i pendolari lecchesi sui treni in movimento nella giornata di oggi, martedì.

Il treno 2558 da Milano Centrale delle 10.20 per Tirano, informa Trenord, viaggia con 16 minuti di ritardo a causa di un atto vandalico perpetrato da ignoti su un altro convoglio della stessa direttrice Milano-Tirano. Si tratta del secondo vandalismo registrato sui treni nel Lecchese nel giro di due settimane.

Anche il treno 10845 delle 11.07 da Lecco sulla Lecco-Carnate-Milano ha subito un ritardo di un quarto d'ora a causa dell'attesa del teno corrispondente, rallentato dall'episodio di vandalismo.

Anche oggi, a causa dei danni provocati dal maltempo sulla Strada Provinciale 72, ancora chiusa, i bus sostitutivi effettueranno un percorso alternativo tra le stazioni di Bellano e Varenna. Saranno assegnate, informa Trenord, fermate straordinarie ai treni regionali veloci.

Le corse cancellate e sostituite ai bus sono le seguenti:

5254 (Lecco 07:18 - Sondrio 09:10)

5263 (Sondrio 10:47 - Lecco 12:45)

5268 (Lecco 12:15 - Sondrio 14:10)

Il treno 5281 (Sondrio 15.47-Lecco 17.45) oggi sarà limitato a Bellano Tartavalle Terme; da Sondrio a Bellano Tartavalle Terme sarà sostituito da servizio bus.

Il treno 2560 (Milano Centrale 12:20 - Tirano 14:52) oggi effettua le fermate straordinarie di Olcio, Mandello del Lario, Fiumelatte, Lierna e Abbadia Lariana.

Trenord invita gli utenti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina specifica.