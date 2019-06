Treno fermo tra Varenna e Lierna, la linea ferroviaria va in tilt

Traffico ferroviario paralizzato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno 2019. Un treno è rimasto fermo, a causa di un guasto, tra le stazioni di Varenna e Lierna. Le ripercussioni sono state gravissime per la circolazione sulla Milano-Tirano. Trenord ha annunciato, attraverso il proprio sito, ritardi sino a 90 minuti e medi di un'ora. Sono in corso le operazioni di recupero del convoglio fermo.

Le operazioni di recupero del convoglio fermo si sono protratte fino a oltre le ore 15, dopo di che la circolazione è tornata lentamente alla normalità ma con possibili nuovi ritardi e cancellazioni dovute all'accaduto. trenord ha commentato l'accaduto con un comunicato ufficiale.

Il treno 5265 (Colico 11.37-Lecco 12.45) - un vecchissimo convoglio Ale582 - ha avuto un guasto fra Varenna Esino e Lierna, dove la linea è a binario unico.

Per consentire le operazioni di recupero del treno, le corse sulla linea Milano-Tirano hanno registrato ritardi medi di 60 minuti, limitazioni di percorso, cancellazioni.

Il treno 2565 (Tirano 11.08-Milano Centrale 13.40) è rimasto fermo a Varenna; dopo la ripartenza ha effettuato fermate straordinarie a Fiumelatte, Lierna, Olcio, Mandello del Lario, Abbadia Lariana e ha terminato la corsa a Lecco.

Tramite l’App Trenord e il sito web si è consigliato ai viaggiatori di raggiungere la stazione di Milano Porta Garibaldi e di recarsi a Lecco con i treni della linea S8, in partenza ai minuti 22 e 52 di ogni ora. Da Lecco a Tirano i viaggiatori hanno potuto seguire le indicazioni a monitor e in stazione per i treni in partenza verso Sondrio/Tirano.