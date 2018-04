Trenord rinnova i treni più vecchi e assume 160 macchinisti e capitreno

Ottime notizie per i pendolari lecchesi. Trenord ha reso noto il piano straordinario di investimenti per i prossimi tre anni. Sono stati aperti i cantieri per modernizzare i treni più datati, con la contemporanea assunzione di 80 nuovi macchinisti e 80 capitreno in tutta la Lombardia entro il prossimo giugno, che renderanno migliore il servizio e contemporaneamente aumenteranno il personale a bordo, con conseguenti riflessi positivi per la sicurezza dopo gli ultimi sconcertanti episodi di violenza.

Il piano di investimenti costerà 415 milioni di euro. Prevista l'installazione di nuovi sistemi di climatizzazione, il rifacimento degli impianti elettrici, la sostituzione di porte e sedili, il rinnovo degli interni e della livrea esterna. I cantieri dedicati sono stati aperti a Milano Fiorenza e Cremona.

Coinvolte nel rinnovo le carrozze più datate, diesel ed elettriche, che attualmente prestano servizio su più linee, tra le quali la Colico-Chiavenna e la Bergamo-Lecco. Contestualmente sono partiti gli interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione delle flotte del tipo "Piano Ribassato", "Doppio Piano" e "Vivalto prima serie"; a breve partiranno gli interventi delle flotte "Media Distanza". Si tratta di flotte strategiche, che percorrono importanti direttrici lombarde tra le quali quella fra Milano e Tirano.

Nuove risorse umane in campo

Venerdì 13 aprile entreranno in servizio 14 nuovi capitreno, che diventeranno 80 entro giugno, così come i macchinisti; già da questo mese faranno il proprio esordio in 17. Sono stati selezionati fra 18mila candidati. I percorsi di inserimento proseguiranno al ritmo di 150 all'anno fino al 2020.

Nel 2017 si sono registrati finora 155 nuovi inserimenti fra macchinisti e capitreno. Negli ultimi tre anni Trenord ha assunto 303 risorse, in prevalenza nuovo personale viaggiante. Il tutto per garantire puntualità, possibilità di turnazione al personale e maggiore sicurezza per i pendolari.