Lavori sulla tratta ferroviaria, mattinata di ritardi e cancellazioni di treni

Disagi per i pendolari della tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. Questo martedì mattina non è cominciato nel migliore dei modi per gli utenti della linea ferroviaria, costretti a subire ritardi e cancellazioni.

Il treno 2549 (Sondrio 04:41 - MIilano Centrale 06:40) è rimasto fermo nella stazione di Lecco per circa 50 minuti, per le conseguenze dei lavori di manutenzione lungo la direttrice ferroviaria (effettuando oggi le fermate straordinarie di Calolziocorte/Olginate e Carnate/USmate). Questo ha generato ritardi sulle corse del mattino e diverse cancellazioni (come riportato dal terminale nella foto inviataci da un pendolare). Il treno delle 6.27 per Milano Centrale ha fatto registrare un ritardo di 150'.

I lavori, di competenza Rfi, interessano la zona tra Lecco e Airuno e si sarebbero prolungati oltre la loro prevista data di conclusione.

La comunicazione di Trenord

Per il proseguimento straordinario di lavori di manutenzione tra le stazioni di Lecco e di Airuno, la circolazione dei treni potrebbe subire variazioni di percorso e ritardi fino a 30 minuti. È stato previsto un servizio autobus che effettua spola tra le stazioni di Lecco e Calolziocorte/Olginate.

