Trenord, scioperano i dipendenti: orari e aggiornamenti in diretta

La giornata 'nera' è arrivata. Venerdì 6 luglio, infatti, il personale Trenord ha organizzato uno sciopero. Le organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub hanno proclamato la manifestazione dalle 9 alle 17, pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbe subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Viaggeranno regolarmente i treni in partenza prima delle 9 con arrivo a destinazione finale entro le 10. Solo le corse aeroportuali "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sotituite da un servizio di bus point-to-point, senza fermate intermedie. Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.

"Invitiamo la clientela - scrive la società - a prendere visione delle informazioni presenti sui monitor e a prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle stazioni e a seguire la circolazione in tempo reale tramite l'App Trenord".

La diretta (cliccare sull'immagine)

Uno sciopero che è stato proclamato dopo uno scontro duro, forte, tra lavoratori e proprietà. Ad accendere la miccia era stata proprio Trenord, che aveva puntato il dito contro assenze e permessi per malattia dei dipendenti, causa - secondo la società - di circa cinquanta soppressioni al giorno. Così, i manager avevano deciso di convocare i lavoratori con più assenze negli ultimi tre anni, scatenando la furia dei sindacati per quella che era stata considerata una grave violazione della privacy. Da lì la decisione di scioperare in "difesa dei diritti dei lavoratori".