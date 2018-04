Ubriaco e violento, 36enne finisce in ospedale

Finisce in ospedale per il troppo alcol bevuto. Non perché sta male, ma perché in preda ad atteggiamenti violenti.

Ha davvero alzato troppo il gomito il 36enne per cui questo pomeriggio si è reso necessario l'intervento del 118 in Via alla Chiesa a Garlate. L'uomo, decisamente ubriaco, ha iniziato a manifestare comportamenti violenti e ha costretto così alcuni presenti ad allertare i Carabinieri della Compagnia di Merate. Sul posto sono giunti anche i Volontari del Soccorso di Calolziocorte con un'ambulanza, cui si è aggiunta l'automedica dell'Aat Lecco.

Il 36enne, una volta ricondotto a miti consigli, è stato trasportato all'ospedale di Lecco poco prima della 19 con un codice giallo.