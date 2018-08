Troppo alcool in discoteca: donna finisce in ospedale

Una donna di trentaquattro anni è stata trasportata in ospedale nel cuore della notte tra venerdì e sabato: poco dopo le ore due e trenta i volontari della Croce San Nicolò di Lecco sono entrati in azione presso la discoteca "Orsa Maggiore", dov'era in corso la serata dedicata al ballo latino, per prendere in carico la paziente, che ha accusato un malore a causa dell'eccessivo consumo di sostanze alcoliche.

Entrati in azione in codice giallo, i volontari hanno compiuto il proprio intervento di primo socorso in loco e hanno trasportato la donna presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove quest'ultima è stata accettata in codice verde.