Troppo pericolosa, Pescate chiude la strada di San Michele

La strada di San Michele chiusa ad auto e moto nel tratto di competenza del Comune di Pescate. Lo ha annunciato nel pomeriggio di oggi il sindaco Dante De Capitani, dando così esecuzione a un provvedimento già ipotizzato qualche settimana fa per la presenza di buche e pendenza pericolose lungo la carreggiata.

«Come avevo già annunciato nei giorni scorsi ho firmato un'ordinanza per la chiusura al transito veicolare della strada di San Michele nel tratto di competenza del comune di Pescate - spiega Dante De Capitani - Una decisione presa dopo aver visionato la perizia redatta dall'ingegner Siani di Lecco che attesta la pericolosità statica di alcuni tratti della stessa. In deroga a questo divieto potranno circolare esclusivamente i residenti della frazione San Michele alla velocità massima di 30 chilometri orari e solo con automezzi di carico inferiore ai 32 quintali. Per richiesta di eventuali deroghe per comprovanti e inderogabili necessità, gli interessati possono rivolgersi alla Polizia locale, comando intercomunale».

Da lunedì verrà posizionata l'apposita segnaletica, e successivamente i vigili provvederanno a presidiare la strada e a sanzionare eventuali trasgressori.

Gallery