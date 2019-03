Bosisio Parini: donna trovata morta in via Vittorio Veneto

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di sabato 16 marzo. Il corpo di una donna di cinquantatrè anni è stato rinvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 15, in via Vittorio Veneto, a Bosisio Parini, strada sterrata al confine con Garbagnate Rota. L'intervento del personale medico della Croce Verde di Bosisio Parini, supportata da un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica) inviato dal Comasco, è servito per constatare il decesso della donna; allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate, che dovranno ricostruire i fatti che hanno portato alla tragedia.