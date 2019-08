Truffò mandellese, 52enne arrestata dai carabinieri

Aveva truffato un mandellese nel tentativo illusorio di vendergli una macchina: in manette è finita una donna residente nella provincia di Como.

I Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco hanno tratto in arresto - su disposizione dell'Autorità giudiziaria - una 52enne che nel gennaio del 2015 aveva commesso una truffa ai danni di un cittadino di Mandello del Lario al quale aveva cercato di vendere un'autovettura. In base all'accordo tra i due l'uomo aveva effettuato due versamenti su Carta Poste-pay per un totale di 2.000 euro in cambio della compravendita delle vettura, mai andata a buon fine.

La donna arrestata abita ad Albiolo e si trova ora agli arresti domiciliari.