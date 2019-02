Chiedono soldi agli automobilisti di sera: occhio al tentativo di estorsione

Si appostano, nelle ore serali, agli stop delle strade per chiedere soldi agli automobilisti adducendo motivi pretestuosi (bancomat incastrato, senza benzina ecc). Scuse per ruscire ad arraffare piccole somme di denaro e darsi poi alla fuga. Il tentativo di estorsione di denaro è stato denunciato, tramite la pagina Facebook, dal Comune di Garlate, ma episodi analoghi si sono registrati anche a Lecco e in altre zone limitrofe del capoluogo. «Non date retta alle richieste!», è il consiglio dell'Amministrazione.

Truffe a Garlate: chiedono soldi agli stop durante la sera