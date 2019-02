Falsi volontari, la Croce Rossa avvisa: «Non sono in atto raccolte fondi»

Finti volontari si aggirano tra il parcheggio dell'ospedale "Manzoni" e il centro della città. A segnalarlo è il Comitato di Lecco della Croce Rossa Italiana, che tramite la sua pagina Facebook ha diffuso un messaggio diretto alla cittadinanza.

Ci è stata segnalata la presenza di alcune persone in borghese all'interno del parcheggio dell' ospedale "A. Manzoni" di Lecco e in centro città che propongono Kit di primo soccorso in cambio di un' offerta a favore di Croce Rossa Italiana.

Si rende noto che AL MOMENTO NON SONO IN ATTO RACCOLTE FONDI AUTORIZZATE dal nostro comitato e ricordiamo che le attività di Croce Rossa sono sempre svolte da volontari in divisa e pubblicizzate regolarmente.