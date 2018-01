Studentessa affetta da tubercolosi a Sondrio: attivata la prassi sanitaria

Caso di tubercolosi all'istituto per ragionieri "De Simoni" a Sondrio. Secondo quanto trapelato (ma non ancora confermato) una ragazza sarebbe stata trovata positiva ed è scattato il protocollo previsto in questi casi. Non si hanno altre notizie relative allo stato di salute della ragazza.

Secondo le prime informazioni, tutti gli studenti dell'istituto, insieme ai docenti e al personale scolastico in questi giorni sono stati sottoposti al test di Mantoux, per gli accertamenti necessari.

La notizia su SondrioToday.it.