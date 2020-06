Si tuffa nel lago al Moregallo e si fa male a una spalla: trasportato in ospedale

Si è tuffato nella zona più "estrema" del Moregallo, quella che si perde nella zona della galleria chiusa sul versante occidentale del ramo del Lago di Lecco e, a causa dell'impatto, si è fatto male a una spalla. Protagonista del sinistro è stato un adolescente di sedici anni, infortunatosi a causa dell'impatto con l'acqua e, una volta tornato a riva grazie all'aiuto degli amici che erano con lui, trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Sul posto, richiamati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) sono giunti i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, unitamente a un'automedica. Rientrati prima di giungere in loco, invece, i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni del giovane non sono risultate essere preoccupanti e sono state vagliate presso il Pronto Soccorso del nosocomio della città capoluogo.