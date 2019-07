Moregallo: sommozzatori in azione nella notte per un bagnante non riemerso dal lago

Intervento notturno dei sommozzatori, entrati in azione poco dopo le 3 di sabato mattina per vagliare la richiesta d'intervento arrivata dalla località Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Stando a quanto riferito ai vigili del fuoco, un giovane si sarebbe tuffato nello specchio d'acqua dopo una serata passata nella vicina discoteca, ma non sarebbe stato visto riemergere.

RIcerche sospese dopo due ore

Entrati in azione, i sommozzattori hanno perlustrato la zona per circa due ore, dopodichè hanno fatto rientro presso la sede lecchese; sul posto si è portata anche una squadra di volontari della Croce San Nicolò. Nel corso della mattinata di sabato, comunque, le ricerche non sarebbero proseguite ulteriormente e nessun corpo è stato visto galleggiare nel lago. La testimonianza di chi ha visto la scena è stata raccolta dalle forze dell'ordine: è tenuta in considerazione la possibilità che il soggetto possa essere risalito altrove per fare rientro a casa.