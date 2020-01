Ubriachi sul tetto di un box: in due vengono recuperati dai pompieri

Nottata movimentata per due lecchesi che, nel corso della notte tra martedì e mercoledì, sono stati recuperati da un tetto di via Gabriele d'Annunzio, via parallela rispetto al viale Turati. I due, evidentemente ubriachi, sarebbero saltati dal balcone di un'abitazione della frequentata zona verso la parte superiore di un garage, cadendo male e incontrando poi delle insormontabili difficoltà nello scendere sull'asfalto.

Intorno alle tre di notte è arrivata la chiamata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: i pompieri e i carabinieri si sono recati in via D'Annunzio e hanno recuperato i due, successivamente trasferiti presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo perchè infortunatisi lievemente a causa della "discesa" dal balcone al tetto.