Ubriaco, si accascia al suolo in piena notte: uomo trasferito in ospedale

Intervento notturno dei volontari della Croce San Nicolò, entrati in azione poco dopo l'una e mezza della notte tra giovedì e venerdì a Calolziocorte per prestare soccorso a un uomo di cinquantaquattro anni in preda agli effetti dell'alcool. Effetti decisamente preoccupanti, tanto che le operazioni, avvenute in via Gerola, si sono svolte in codice rosso a causa delle condizioni in cui versava il soggetto; stabilizzato sul posto, l'uomo è stato poi trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è arrivato poco prima delle due e mezza.