Autista di camion ubriaco al volante denunciato per guida in stato di ebbrezza

Autista sorpreso ubriaco al volante di un mezzo pesante e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, nell'ambito di controlli della Polizia stradale di Lecco e Sondrio sul rispetto della normative vigenti in merito al trasporto commerciale.

Gli agenti hanno fermato un camion diretto in Francia. Appena aperta la portiera, un intenso odore di alcol ha destato la loro attenzione. Il conducente, un uomo di nazionalità francese visibilmente esuberante e paonazzo in volto, è risultato positivo all'etilometro con un tasso variabile superiore a 1,20 grammi per litro, oscillante tra 1,21 del primo test a 1,28 del secondo.

Secondo la legge in vigore, essendo un conducente professionale, non avrebbe potuto avere in corpo nemmeno un grammo per litro di alcol. Per lui è scattata così la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. A questo si è unita una sanzione per sovraccarico. Il mezzo è stato poi affidato ad alcuni colleghi italiani e parcheggiato in attesa di un altro conducente che potesse riprendere il viaggio verso la destinazione francese.

In tutto, nei controlli messi in atto dalla Stradale, sono stati effettuati accertamenti su 20 veicoli pesanti, con un confortante riscontro sul rispetto della normativa riguardo il limite di ore consecutive al volante.