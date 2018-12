Ubriaco, falcia persone in strada: i passanti lo bloccano

Ubriaco, falcia persone in strada e viene bloccato dai passanti per impedirne la fuga. È accaduto a Sesto San Giovanni, dove un uomo originario del Perù di 21 anni, incensurato e regolare, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e lesioni.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 21enne, a bordo di una Renault Twingo, completamente ubriaco (l'esame all'etilometro ha mostrato avesse 2 grammi/litro di alcol nel sangue, ben più dello 0,5 consentito dalla legge) nella mattianta di domenica 2 dicembre ha falciato con l'auto quattro ragazzi sudamericani che stavano attraversando la strada sulle strisce, in zona via Granelli a Sesto.

I feriti hanno riportato diverse fratture e sono stati portati negli ospedali della zona. Nessuno di loro, nonostante lo spavento, è in pericolo di vita. Il 21enne, alterato dall'alcol, è stato bloccato dai passanti in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, nel timore che potesse fuggire. A bordo con lui c'era un'altra persona che approfittando della confusione si è dileguata. I militari sono sulle sue tracce. L'auto del 21enne è stata sequestrata.