Ubriaco di prima mattina: soccorso 58enne in Brianza

Sono ormai quotidiani i trasporti in ospedale a causa di intossicazione etilica. Non passa giorno che l'Azienda regionale emergenza urgenza non registri una chiamata - con relativa uscita - per soccorrere una persona in preda ai postumi dell'eccesso di alcol.

Nelle scorse settimane avevamo scritto di diversi episodi in cui erano rimasti coinvolti giovanissimi, in particolare di sesso femminile. Domenica, a Garlate, un episodio di ubriachezza molesta nel bel mezzo del pomeriggio.

Per chiudere l'ideale cerchio di un fenomeno sempre più inquietante mancava un caso di "sbornia" di prima matt‌ina. È accaduto oggi, martedì 10 aprile, a Santa Maria Hoè. Protagonista un uomo di 58 anni soccorso in Via Giovanni Papa XXIII. La chiamata al 118 poco dopo le 8, sul posto dalla centrale dell'Areu è stata inviata l'ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Le condizioni del 58enne non preoccupano, è stato infatti trasportato al Mandic di Merate in codice verde, ma l'escalation di malori dovuti all'eccesso di alcol, unita all'eterogeneità di sesso, età e posizione geografica, non può non inquietare istituzioni e cittadinanza.