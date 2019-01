Ubriaco in stazione a metà pomeriggio: uomo finisce in ospedale

Intervento, a metà del pomeriggio di martedì 8 gennaio, dei volontari della Croce Rossa di Lecco presso la stazione ferroviaria di Lecco. Il personale sanitario è entrato in azione a bordo di un'ambulanza per vagliare le condizioni di un uomo di 32 anni, che ha accusato un malore mentre si trovava in piazza Lega Lombarda; questo, stando a quanto appreso, a causa delle sostanze alcoliche che avrebbe assunto nel corso della giornata odierna.

Trasportato in ospedale

L'uomo, soccorso in codice giallo, è stato curato sul posto ed è stato poi trasferito in codice verde presso il nosocomio "Manzoni" di via dell'Eremo, all'interno di cui è stato ricoverato e visitato.