Ubriaco in centro Valmadrera: uomo finisce in ospedale

Nuovo intervento dei volontari della Croce Rossa di Lecco, intervenuti ancora in via XXV Aprile, dopo aver prestato soccorso a un motociclista per un malore: questa volta il personale sanitario ha trasferito all'ospedale "Manzoni" di Lecco un uomo di 47 anni, che si aggirava ubriaco tra le vie del centro città: allertati dai cittadini, polizia locale e volontari sono intervenuti, fermando l'uomo e portandolo presso il nosocomio del capoluogo.

L'uomo, disorientato a causa della sue condizioni di alterazione psicofisica, sarebbe conosciuto in città per dei simili fatti avvenuti in precedenza.