Colico: aperto l'ufficio turistico. Ecco gli orari

È la pioggia, che dicono porti fortuna, ad inaugurare la stagione turistica 2018 di Colico.

È aperto, da venerdì 30 marzo, l‘ufficio turistico del borgo altolariano, pronto ad accogliere, fino a fine settembre, villeggianti e visitatori in cerca di indicazioni utili e consigli per una romantica passeggiata in riva al lago, una golosa sagra in piazza, un'escursione in montagna e tanto altro.

Il punto informativo, riconosciuto InfoPoint di Regione Lombardia, ha chiuso la stagione estiva 2017 registrando, per un bilancio più che positivo, 13.000 presenze.

Gli orari di apertura dell'ufficio

- lunedì: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

- martedì: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

- mercoledì: chiuso

- giovedì: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

- venerdì: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

- sabato: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

- domenica: ore 9.30/12.30-15.00/18.00

Per ulteriori informazioni: turismocolico@libero.it.