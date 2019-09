Un altro infortunio sul lavoro: 52enne elisoccorso a Sirtori

Soccorsi in azione due volte questa mattina per altrettanti infortuni sul lavoro nel Lecchese. Il primo si è verificato poco prima delle 11 in un impianto lavorativo di via Pescatori a Lecco: un uomo di 47 anni è stato trasportato in ospedale a Lecco dopo aver riportato una ferita mentre era impegnato nelle proprie mansioni. Allertati carabinieri e Ats Brianza.

Più serio l'incidente accaduto alle 11.30 in un'altra azienda di Sirtori, in via delle Industrie 7. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso per prestare aiuto a un uomo di 52 che ha riportato vari traumi a seguito di una caduta al suolo. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Allertati anche Carabinieri, Ats Brianza e Vigili del fuoco di Lecco per le verifiche del caso.