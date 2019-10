Cade dalla scala mentre trasporta legna e picchia la testa: soccorso con l'elicottero

Un uomo di 71 anni è stato tratto in salvo degli uomini del Soccorso alpino nel pomeriggio di domenica in località Ronchi, in località Larice (Si), poco fuori dai confini della provincia di Lecco.

L'anziano è caduto lungo una scala mentre sistemava della legna e ha battuto la testa. Le persone che erano con lui hanno subito chiesto aiuto. La Centrale di Areu ha inviato sul posto i tecnici del Soccorso alpino, stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna (sei i soccorritori intervenuti), il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce Rossa di Sondrio, oltre all'elisoccorso di Sondrio, per il recupero della persona ferita.

Il 71enne è stato trasportato con la barella per un centinaio di metri e poi caricato a bordo per il trasferimento in ospedale a Gravedona, dove è giunto intorno alle 18 in codice giallo. L'intervento si è risolto in un paio d'ore.