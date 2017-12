Cornizzolo, sospese le ricerche del 70enne disperso

Sono state sospese a metà pomeriggio di Santo Stefano le ricerche dell'uomo civatese di 70 anni che è dato per disperso sul Cornizzolo da ormai 48 ore. I tecnici del Soccorso Alpino, che sono sulle sue tracce da lunedì sera, sono stati allertati dalla famiglia dell'uomo, ma filtra un certo scetticismo sulla situazione venutasi a creare.

Già in altre occasioni il lecchese aveva fatto perdere le sue tracce per poi essere ritrovato in un secondo momento; non certa, inoltre la sua presenza sulla montagna che si staglia tra le province di Lecco e Como. Per queste due ragioni la Delegazione del CNSAS ha deciso di non proseguire con le sue ricerche.