Nudo, gira per le vie del centro. Fermato dalla Polizia

Domenica sera è stato avvistato girare completamente nudo per il centro di Lecco. Una "passerella" tra via Roma e piazza Garibaldi, il "Cantun di Ball" tanto caro e noto ai lecchesi: alcuni di essi, decisamente stupiti, hanno allertato le Forze dell'Ordine. Una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Lecco si è portata nella zona e ha fermato l'esibizionista, che parrebbe essere di nazionalità straniera, in via Parini, luogo da cui, verosimilmente, partirà una denuncia in queste ore. Il fascicolo, infatti, è ancora aperto sui tavoli di corso Promessi Sposi, sede della polizia lecchese: non è, al momento, dato sapere se il protagonista dell'avvenimento fosse in stato di alterazione psicofisica.

L'avvenimento è stato anche filmato e diffuso sul web dal giovane lecchese Marco Garlati, che ha poi postato il video sul proprio profilo Facebook.