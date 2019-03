Uomo sui binari della Metro a Lotto, ferma la Linea Rossa

Metro M1 ferma nella giornata di lunedì 11 marzo. La circolazione dei treni si è interrotta intorno alle 13 quando, come reso noto da Atm su Twitter, una persona è scesa sui binari della stazione di Lotto. Gli addetti dell'azienda hanno tolto la tensione e ciò ha causato un problema a un treno che non è più ripartito. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Atm che hanno rimosso il treno e la circolazione è ripresa gradualmente poco prima delle 14.

È solo l'ultimo di una serie di inconvenienti per la metropolitana di Milano, negli ultimi giorni, infatti, Atm è finita nell'occhio del ciclone per una serie di brusche frenate dei treni del metrò. L'ultimo episodio si è verificato sabato 9 marzo su un treno - sempre della M1 - che procedeva da Conciliazione verso Cadorna. Il bilancio? Nove passeggeri al pronto soccorso per contusioni.

La società di Foro Bonaparte, durante un incontro con la stampa, aveva spiegato che l'ultima frenata non era stata causata da un "errore" ma si era trattato di una risposta del sistema a un potenziale rischio.

Nello specifico il circuito del binario avrebbe rilevato una anomalia (un abbassamento della tensione, che può essere dovuto a vari fattori, da maggiore sporcizia a un deviatoio spostato) e ha inviato l'informazione al sistema che gestisce la sicurezza in metropolitana; la "risposta" del sistema è stata quella di imporre al treno una frenata.