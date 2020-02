Ustionato dall'olio bollente, lavoratore 53enne in ospedale

Infortunio questa mattina a Civate, in un sito lavorativo di Via Papa Giovanni XV a Civate. Un uomo di 53 anni si è infatti procurato una scottatura sul braccio, per la precisione all'avambraccio, e ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera e l'automedica dell'Aat Lecco, allertati i Carabinieri del Comando di Lecco e Ats Brianza come da prassi in caso di infortunio sul lavoro.

Il 53enne ha riportato ustioni che hanno reso necessario il trasporto in ospedale per fortuna in codice giallo.