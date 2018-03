Pericolo valanghe, il CAI: «Segnalati distaccamenti». Intanto scatta l'allerta

I continui cambiamenti climatici delle ultime settimane alzano inevitabilmente il livello dell'allerta per quanto riguarda il pericolo valanghe sulle montagne lecchesi. Le nevicate dello scorso fine settimana e il rialzo delle temperature registrato in questi ultimi giorni ha creato dell'insabilità nel fondo nevoso e si è innalzato il pericolo di distaccamenti: «Ci segnalano importanti distacchi nevosi in diversi settori delle nostre montagne, causati da accumuli conseguenti alle recenti precipitazioni ed al vento», ha comunicato il Club Alpino Italiano (CAI) di Lecco.

Non solo: anche la Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino per quanto riguarda il pericolo valanghe, fissato sul livello 3 (pericolo marcato), per quanto riguarda la zona 54 (Orobie Centrali). Nell'allerta sono comprese anche le montagne facenti parte dei comuni di Colico, Introbio, Pagnona e Premana. Il problema, stando a quanto spiegato, è da ricercare negli strati deboli nella neve vecchia.