Valassina, lavori in corso sul manto stradale: rinviata la riapertura

Non riaprirà prima delle ore 10 di sabato 20 gennaio il tratto della Valassina compreso tra Giussano e Briosco, in direzione Lecco. Gli operai hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza la zona, dedicandosi soprattutto al rifacimento del manto stradale, ma le tempistiche non consentono ancora la riapertura al traffico veicolare.

Quel tratto della Strada Statale 36, lo ricordiamo, è stato interessato nella mattinata di giovedì 18 da un brutto incidente tra un camion, parzialmente ribaltatosi sulla carreggiata, e un'autovettura, rimasta semidistrutta nel sinistro. Chiaramente il traffico ha risentito pesantemente della totale chiusura, visto che i veicoli in transito sono stati deviati verso Giussano.