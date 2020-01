Bimbo di 4 anni si schianta insieme al fratellino contro un albero in bob: è in gravi condizioni

Si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 4 anni che nel pomeriggio di sabato 4 gennaio si è schiantato contro un albero mentre si divertiva a bordo del proprio bob, in compagnia del piccolo fratellino di 1 anno, in Val Viola, all'interno del territorio comunale di Valdidentro, in località Arnoga.

Una traiettoria probabilmente sbagliata nella neve fresca e il mezzo, condotto dal bambino più grande, si è schiantato ad una velocità sufficiente per fare del male ai due fratellini.

Dopo l’allarme due elicotteri di soccorso, uno da Sondrio ed uno da Como, hanno raggiunto la famiglia malcapitata. Entrambi i piccoli, seppur con entità differenti, hanno riportato diverse contusioni nello scontro contro l'albero.

La prognosi è al momento riservata. Meno serie, invece, le condizioni del più piccolo. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del comando di Tirano.