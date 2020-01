Fratellini contro un albero con il bob, morto il bambino più grande

Purtroppo non ce l'ha fatta il bambino di neanche 4 anni che sabato si è schiantato contro un albero mentre si divertiva a bordo del proprio bob, in compagnia del fratellino di 1 anno. Un tragico incidente sulla neve avvenuto in Val Viola, all'interno del territorio comunale di Valdidentro, in località Arnoga, provincia di Sondrio.

Il bimbo, residente in zona, era ricoverato da 48 ore presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nel reparto di terapia intensiva. Troppo gravi le ferite riportate, è deceduto attorno alle ore 13 di ieri, lunedì 6 gennaio. Sotto choc la comunità di Semogo, frazione del comune di Valdidentro, stretta attorno alla famiglia. Il fratellino più piccolo dopo due giorni sotto osservazione è stato dimesso.