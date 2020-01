L'ex Prefetto di Lecco Marco Valentini prende servizio a Napoli

Marco Valentini è il nuovo Prefetto di Napoli. Nato a Roma il 24 settembre 1956, prende il posto di Carmela Pagano.

Valentini, autorevole figura di garanzia, ha ricoperto il ruolo di direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Viminale e ha ricoperto in passato l’incarico di Prefetto a Lecco e a Grosseto. Nominato Prefetto di Lecco nel luglio 2010 quando era in servizio presso il Gabinetto del ministro dell'Interno, nell'aprile 2012 venne spostato in Toscana. Valentini ha fatto poi visita nella capoluogo manzoniano negli anni successivi per alcuni eventi.