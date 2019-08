Valmadrera, scomparso l'ex consigliere Vieti: «Persona animata da grande correttezza istituzionale»

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Augusto Vieti, 74 anni, ex consigliere comunale. Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, ha voluto partecipare al cordoglio per la morte di Vieti, consigliere storico del Movimento Sociale Italiano per tre legislature, ma stimato da tutte le posizioni politiche per la sua correttezza istituzionale.

«Animato da passione e rispetto istituzionale»

Così lo ricorda il sindaco Antonio Rusconi: «Nella differenza ideologica delle posizioni politiche, da assessore e da sindaco c’è sempre stato un grande rispetto e talora anche amicizia. Augusto dai banchi dell’opposizione studiava con particolare cura tutti i provvedimenti di bilancio, ma il suo voto era libero e poteva diventare anche positivo quando condivideva un progetto. Viveva la politica con grande passione, ma con altrettanto rispetto istituzionale».

I funerali si svolgono questa mattina a Lecco, poi la salma verrà trasportata nel cimitero nuovo di Valmadrera.