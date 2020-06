Valmadrera, scomparsa la madre della dr.ssa Merlini. Il cordoglio dell'Amministrazione

Il Comune di Valmadrera, nella persona del sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale partecipa al dolore della dottoressa Fiorella Merlini, uno dei medici storici di Valmadrera e fondatori del Centro di via Casnedi oltre che nota per attività di volontariato anche nella recente vicenda Covid. La dottoressa piange, infatti, la scomparsa della mamma Maddalena Mazza, 94 anni, che in questi ultimi mesi si trovava a Piacenza presso l'altra figlia Lorenza. I funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dr.ssa Merlini, che si trova naturalmente a Piacenza, descrive la mamma come «una donna fino all’ ultimo scherzosa, grande lettrice, piena di interessi anche per le novità: una donna moderna nonostante l’età, con il desiderio di conoscere nuove cose. Il sindaco Rusconi a nome di tutta la comunità di Valmadrera vuole dunque manifestare l'affetto e il cordoglio a Fiorella Merlini per la scomparsa della madre».