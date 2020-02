Moregallo: rischia di precipitare nel vuoto con il cane, giovane salvata dai pompieri

Spavento, nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, per una giovane escursionista di trent'anni mentre si trovava sul monte Moregallo, a cavallo tra Valmaderera e Mandello del Lario. La donna, che era in compagnia del suo cane, avrebbe rischiato di precipitare in un burrone durante la passeggiata a causa di un errore di direzione commesso sul sentiero e, di conseguenza, ha lanciato l'allarme e avviato la macchina dei soccorsi.

A quel punto si è levato in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha raggiunto l'escursionista e il quadrupede in quota per trarli in salvo. I pompieri hanno recuperato la coppia e l'hanno trasportata all'interno del "Pratone" della frazione Parè, dove sono stati lasciati sani e salvi.