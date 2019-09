Valmadrera: proseguono i lavori in piazza Fontana, riasfaltata parte di via Manzoni

Stanno procedendo, eseguiti dalla ditta F.lli Locatelli S.a.s. di Locatelli Mario & C., i lavori di riqualificazione di Piazza Fontana a Valmadrera, con la finitura del nuovo selciatone nella parte alta della Piazza. Nella giornata di martedì 17 settembre, inoltre, è stata rifatta una parte della pavimentazione lungo via Manzoni, in corrispondenza del parcheggio Banca Intesa.

I lavori sono stati eseguiti nelle prime ore del pomeriggio (dalle 13.00 alle 16.00), «al fine di ridurre al minimo i disagi per i fruitori della attività commerciali e della banca, chiuse in questo intervallo di tempo - spiegano da via Roma -. Per evitare il ripetersi dei fenomeni di fessurazione (cosiddetto “effetto ragnatela”), che si manifestavano in questo tratto di strada, previa fresatura di sei centimetri, è stata stesa una “geogriglia” rinforzata, a cui è seguita la stesa e rullatura del tappeto d'usura».

(nelle prime tre foto sono mostrati i lavori eseguti in via Manzoni, nei successivi tre scatti quelli eseguiti in piazza Fontana)

