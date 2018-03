Valmadrera, tra due mesi apre la nuova strada di Parè. Al lavoro per parco urbano e chiosco

Sono prossimi alla fine i lavori attualmente in corso a Valmadrera per permettere lo spostamento dell'asse viario della Strada Provinciale 583, che conduce verso Bellagio. Il secondo lotto, che si aggiunge a quello già terminato del "Pratone di Parè", dovrebbe essere ultimato entro la fine di aprile, a un anno esatto dal precedente taglio del nastro.

«Nessun intoppo, fatto salvo un piccolo problema con i sottoservizi, si è fin qui registrato», come confermato anche dall'assessore ai lavori pubblici Giampietro Tentori. Una volta aperta, la nuova strada cambierà il volto della frazione valmadrerese, oggi tagliata in due dalla congiunzione con via Parini: la zona verrà unificata, con la realizzazione di un nuovo parco urbano e, più in generale, di una zona esclusivamente pedonale a poche settimane dall'inizio della stagione estiva.

«La progettazione del parco urbano e del posteggio (terzo lotto, ndr) sta proseguendo, mentre il quarto lotto, non di nostra competenza diretta, riguarda la creazione del chiosco che dovrà servire gli utenti. L'intervento dovrà però essere privato, vedremo il da farsi», ha spiegato ancora l'assessore Tentori.

La nuova viabilità aggirerà il centro velico e l'attuale parcheggio e s'incrocerà con viale Promessi Sposi. Spostato anche il "taglio" nell'aiuola che incrocia via Parè e via Sotto il Monte. L’opera, costata poco meno di un milione di euro, è stata assegnata ad una ditta di Borgomanero e, successivamente, subappaltata alla Cerri di Talamona, la stessa che ha già realizzato i lavori effettuati al "Pratone".

