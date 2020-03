Tragedia a Valmadrera: addio a Pamela Cazzaniga, consigliere comunale

Lutto improvviso a Valmadrera. L'intera comunità piange la scomparsa di Pamela Cazzaniga, consigliere comunale in carica nell'Amministrazione comunale di Antonio Rusconi.

Il sindaco, la giunta e i colleghi consiglieri hanno espresso in queste ore il proprio cordoglio stringendosi alla mamma Luisella e ai famigliari. Pamela, 44 anni, presidente della Commissione Servizi alla persona, è stata piegata da un virus con ogni probabilità contratto nell'ultimo viaggio in Kenya; malattia che non sarebbe assimilabile al Coronavirus.

«Pamela - sottolinea il sindaco Antonio Rusconi - è stata la prima persona a cui avevo chiesto di entrare in lista. Mi aveva conquistato alla presentazione del suo libro la volontà e la passione di affrontare ostacoli come il vivere in carrozzella dopo l'incidente. Si era messa subito al lavoro come consigliere per migliorare tutti gli ostacoli per i disabili sui marciapiedi, aveva visitato e discusso con i responsabili del Centro Disabili alcuni lavori importanti e migliorativi. Abbiamo l'impegno di ricordare ai più giovani una testimonianza di coraggio che è un esempio per resistere alle difficoltà. Penso che sia importante in questi giorni rileggere il libro di Pamela per capire quanto ci ha lasciato».

