Valmadrera piange Peppo Butti. Il cordoglio della Polisportiva

Lutto a Valmadrera: è scomparso all'età di 82 anni Giuseppe Butti da tutti conosciuto come "Peppo".

La "famiglia arancione" della Polisportiva Valmadrera partecipa con commozione alla scomparsa di Peppo, papà di Mario Butti terzino e capitano della prima squadra che morì prematuramente in un incidente stradale nel marzo del 1993 (e tutt'ora ricordato in numerosi tornei, manifestazioni e iniziative della Polisportiva).

«Dopo la scomparsa del figlio - ricordano i dirigenti del Valmadrera - i genitori di Mariolino ci sono sempre stati vicini, partecipando a tante nostre attività, oltre a quelle dedicate al figlio, tanto è vero che la moglie Villa Luigia Butti fa parte del Comitato Promotore per il campo in sintetico. Pregare per il papà sarà per tanti ex giocatori e dirigenti arancioni un modo per ricordare ancora Mario che rimane sempre nei nostri cuori. Da parte della Polisportiva Valmadrera un sentito e profondo cordoglio alla moglie Luigia e ai parenti».

I funerali di Giuseppe Butti si svolgeranno lunedì 29 ottobre alle ore 14.30 nella Chiesa dello Spirito Santo.