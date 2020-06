Valmadrera: cordoglio per la scomparsa di Mario Tentori, ex dirigente e allenatore della Virtus

Cordoglio a Valmadrera e, in particolare, nella frazione di Parè per la scomparsa di Mario Tentori. L'uomo, 71 anni, abitava proprio nella zona che si affaccia sul lago ed era molto noto in città per la sua particolare dedizione all’impegno sportivo nella Virtus Valmadrera, come allenatore e dirigente.

«Era - ricorda il sindaco Rusconi - una delle persone più conosciute nella frazione. Lo ricordo dai campi di calcio al mondo della Virtus di cui è stato, con il compianto Mario Rusconi, un fedele collaboratore per una trentina d'anni». Tentori lascia la moglie Enza; i funerali si terranno sabato 6 giugno alle ore 9.45.