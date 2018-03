Valmadrera, spara (a salve) contro un netturbino: denunciato

Sono, stando a quanto ricostruito, ignote le cause che hanno portato un uomo a sparare a salve contro un netturbino in via Preguda a Valmadrera. Il 34enne residente di un'abitazione della zona, già conosciuto dalle forze dell'ordine per dei precedenti a suo carico, poco dopo le 8.30 è uscito di casa e ha esploso alcuni colpi dalla sua pistola, fortunatamente caricata a salve.

L'uomo, dipendente di Silea che stava svolgendo regolarmente il suo lavoro, stava operando sul territorio insieme a un collega quando è stato aggredito. Contattati, sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione, che hanno ascoltato la versione dell'aggressore e l'hanno successivamente portato in caserma per verbalizzare il tutto e formalizzare una denuncia a suo carico; l'accusa è di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto si sarebbe collaborare con i militari inviati sul posto.