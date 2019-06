Valmadrera piange Alberto Galbusera, storico e stimato volontario

Valmadrera piange Alberto Galbusera, figura storica e stimata del volontariato cittadino. Galbusera è deceduto all'età di 69 anni e in queste ore di dolore in tanti si stanno stringendo intorno ai famigliari, a partire dai dirigenti e componenti della Polisportiva Valmadrera oltre agli amici delle altre realtà che negli anni lo avevano visto impegnato: Croce Rossa, parrocchia e Cinema Teatro.

«Nella Polisportiva - commenta il Presidente Monti - non solo aveva seguito i figli Stefano, storico capitano della prima squadra di calcio e Fabio, giocatore della pallavolo, ma era stato dirigente, consigliere, arbitro sia a calcio che a pallavolo».

«Colpiva di Alberto - dichiara Antonio Rusconi allora Presidente - l'estrema generosità e umiltà con cui accettava ogni incarico quasi non facesse qualcosa di importante e invece il suo ruolo era fondamentale. Da ex arbitro insegnava ai più piccoli il rispetto per gli avversari, per il direttore di gara e il comportamento più idoneo da tenere in campo. Alberto Galbusera è stato un uomo di grande rettitudine e vogliamo essere vicini alla moglie Wilma, ai figli Stefano e Fabio, alle loro famiglie e ai nipoti».

I funerali di Galbusera (nell'immagine di apertura e a destra nella foto sotto) verranno celebrati lunedì alle ore 9.30 presso la Chiesa dello Spirito Santo.

Gallery