Valmadrera: incendio in una cucina, i pompieri salvano un cucciolo di gatto

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle ore 03.45, due autopompe serbatoio, una del Comando Provinciale di Lecco e una del Distaccamento volontario di Valmadrera, sono intervenute in piazza Fontana, in territorio valmadrerese, per sedare l'incendio scagionatosi al piano rialzato di un’abitazione. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estinto tempestivamente l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme ad altre porzioni dell’edificio. Nell’intervento di soccorso non ci sono state persone ferite.

Grazie all'intervento è stato anche portato in salvo un cucciolo di gatto, che, a causa dell’incendio, si era rifugiato in un comodino. Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono terminate intorno alle cinque e mezza di notte.

