Valmadrera. Vandali in azione al "Rio Torto": vetro sfondato con un grosso sasso

Hanno sfondato un vetro con un grosso sasso per poi dileguarsi, coperti dal buio della notte e dal silenzio che avvolgeva il centro sportivo "Rio Torto", fortunatamente senza rubare alcunchè dalla struttura. A fare la scoperta è stato il custode, che nella mattinata di venerdì si è recato presso il centro intercomunale, la cui gestione è affidata ai comuni di Valmadrera e Malgrate, e ha rinvenuto il sasso all'interno degli spogliatoi.

Avvisata dall'uomo, l'amministrazione comunale ha avvisato le forze dell'ordine di quanto avvenuto. Il vetro frantumato è stato temporaneamente sostituito da una lamiera di metallo.

Non si tratta del primo caso: in passato un'azione simile venne effettuata contro il bar del centro, inserito all'interno dello stesso complesso. Anche in quel caso, grazie a un sasso di grosse dimensioni, vennero rotte le piastrelle di vetro che fanno da parete.

Gallery