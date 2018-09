Individuata e risolta nella notte la perdita d'acqua a Valmadrera

Fine dei disagi. La perdita d'acqua nella rete idrica che nei giorni scorsi aveva mandato in panico Valmadrera è stata localizzata e risolta.

A comunicarlo è il gestore Lario Reti Holding. «A seguito dei lavori effettuati durante la notte tra sabato 22 e domenica 23 - scrive in una nota ufficiale - è stata ripristinata la situazione di approvvigionamento idrico nella parte alta del Comune di Valmadrera, a partire dalle ore 7 di questa mattina».

Sospiro di sollievo, dunque, per amministratori e cittadini. La perdita era stata scoperta nel pomeriggio di venerdì, e non era ancora stata individuata fino a sabato sera. Per questo, nelle scorse ore, era arrivato l'invito a residenti a limitare il consumo d'acqua.

Anche dopo avere risolto il guasto, Lario Reti Holding, come misura di siurezza, consiglia i valmadreresi di lasciar scorrere l'acqua qualche secondo qualora si dovessero notare dei sedimenti sabbiosi provenire dai rubinetti.