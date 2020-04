Valmadrera, lutto per il sindaco Rusconi: è scomparsa la madre Maria

Grave lutto per il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi. A pochi mesi di distanza dalla scomparsa del padre Angelo, avvenuta a novembre 2019, il primo cittadino quest'oggi, venerdì 3 aprile, ha subito la perdita della madre Maria, che a breve avrebbe spento l'ottantottesima candelina. Al lutto si è stretto il Comune:

"I colleghi della Giunta e i dipendenti del Comune di Valmadrera esprimono la loro vicinanza al Sindaco nel tristissimo momento della morte della mamma, Maria, che avrebbe compiuto a breve 88 anni, scomparsa oggi pomeriggio.

La perdita di un genitore, per quanto anziano e da tempo non in buone in condizioni di salute, lascia sempre smarriti , tanto più in un periodo come questo, nel quale le particolari circostanze che stiamo vivendo non consentono di accompagnare i nostri cari negli ultimi delicati momenti".